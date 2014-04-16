Доработка дизайна на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок132 просмотра

Доработать дизайн на системе Вордпресс, есть образец на работающем сайте необходимо сделать его копию

1) specprognoz.ru на этом сайте ведутся работы

2) https://fmarconi.ru/catalog/#.  Образец готового дизайна ( нужно в точности его повторить)

WordPress
8 лет назад
guest_15072114879802
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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