Макет заглушки для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок292 просмотра

нужно нарисовать макет для заглушки на сайт. 

одна страница. 

конечный результат - PSD.

предоставляется тз ( макет с понятной структурой страницы и графикой) , а также вся необходимая символика компании. 

8 лет назад
inmillioner
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$30
1 день
Профессиональная работа и приятное "послевкусие". Спасибо, Ирина! @-)-)------
В очередной раз сотрудничество прошло хорошо. Приятно работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад