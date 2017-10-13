Необходимо отрисовать макет адалт сайта в шести разрешениях. Подробную информацию при контакте. 1. Расчет по факту выполненной работы, 2. Отрисовываете макет, 3. Закрываем возможные недочеты, 4. Высылаю Вам ...
Макет заглушки для сайта.
нужно нарисовать макет для заглушки на сайт.
одна страница.
конечный результат - PSD.
предоставляется тз ( макет с понятной структурой страницы и графикой) , а также вся необходимая символика компании.
Выбранный исполнитель
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