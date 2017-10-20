Дизайн простого сайта по прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок286 просмотров

Добрый день. Нужно сделать дизайн простого сайта по прототипу, всего 3 страницы, прототип сопровождается с тех заданием. Требуется оценка.

Также можете оценить объем работ по выполнению этой работы под ключ, то есть с внедрением дизайна на Вордпресс (без услуг копирайтинга).

Пишите цену, сроки, оставляйте скайп.  Укажите это цена за дизайн или на дизайн с внедрением. Бюджет на весь проект до 10 000 рублей.

Скорее всего, выберу исполнителя в понедельник.

Можете показать примеры своих похожих работ.

Обязательное условие, заключение сделки в этой бирже перед началом работ, для обмена отзывами. Оплату сделаю напрямую на любой электронный кошелек. Если отзывов нет, то предоплаты не будет. 

WordPress
8 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Allegory
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
7 дней
Все отлично, рекомендую.
Все хорошо. Оплата вовремя, четкая постановка задачи, прием работы без правок.

Заявки фрилансеров

Allegory
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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