Добрый день. Нужно сделать дизайн простого сайта по прототипу, всего 3 страницы, прототип сопровождается с тех заданием. Требуется оценка.

Также можете оценить объем работ по выполнению этой работы под ключ, то есть с внедрением дизайна на Вордпресс (без услуг копирайтинга).

Пишите цену, сроки, оставляйте скайп. Укажите это цена за дизайн или на дизайн с внедрением. Бюджет на весь проект до 10 000 рублей.

Скорее всего, выберу исполнителя в понедельник.

Можете показать примеры своих похожих работ.

Обязательное условие, заключение сделки в этой бирже перед началом работ, для обмена отзывами. Оплату сделаю напрямую на любой электронный кошелек. Если отзывов нет, то предоплаты не будет.