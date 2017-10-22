Разработка дизайна сайта

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Завершен5 заявок301 просмотр

Необходимо разработать дизайн сайта по поиску провайдера. На выходе должны получить главную страницу, страницу провайдера, посадочную страницу по подключению интернета за городом. Логотип и стилистику предоставим исполнителю.

8 лет назад
wemakefab
Виктор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$300
10 дней
Как всегда оперативно, круто и без проблем. Спасибо за качественную работу.
Нравится работать с Виктором. Уже давно вместе сотрудничаем. Претензий к нему не имею, всё отлично. Спасибо за проекты! :)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад