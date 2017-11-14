Необходимо отрисовать макет адалт сайта в шести разрешениях. Подробную информацию при контакте. 1. Расчет по факту выполненной работы, 2. Отрисовываете макет, 3. Закрываем возможные недочеты, 4. Высылаю Вам ...
Дизайн корпоративного сайта
Нужно сделать главную страницу по ТЗ, далее основные внутренние. Оплата поэтапно частями по мере завершения страниц. Нужен качественный, современный, строгий дизайн.
Для начала нужно:
1. Главная
2. Внутренние: О нас, галерея, контакты, новости, статьи
3. Страница внутренней услуги (по структуре напоминающей лендинг) будет 7 страниц разных по стилю но близких по структуре. Сначала делаем одну, потом далее по порядку.
Полностью задание тут https://yadi.sk/d/ng8sGe_U3NX3cV/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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