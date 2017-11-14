Дизайн корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок323 просмотра

Нужно сделать главную страницу по ТЗ, далее основные внутренние. Оплата поэтапно частями по мере завершения страниц. Нужен качественный, современный, строгий дизайн.

Для начала нужно:

1. Главная

2. Внутренние: О нас, галерея, контакты, новости, статьи

3. Страница внутренней услуги (по структуре напоминающей лендинг) будет 7 страниц разных по стилю но близких по структуре. Сначала делаем одну, потом далее по порядку.

Полностью задание тут https://yadi.sk/d/ng8sGe_U3NX3cV/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD

8 лет назад
bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$250
7 дней
Все ок
Благодарю за интересный проект. Заказчик всегда на связи. Очень вежливый. Задание понятное и хорошо структурировано. Приятно сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад