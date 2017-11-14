Дизайн корпоративного сайта

Нужно сделать главную страницу по ТЗ, далее основные внутренние. Оплата поэтапно частями по мере завершения страниц. Нужен качественный, современный, строгий дизайн.

Для начала нужно:

1. Главная

2. Внутренние: О нас, галерея, контакты, новости, статьи

3. Страница внутренней услуги (по структуре напоминающей лендинг) будет 7 страниц разных по стилю но близких по структуре. Сначала делаем одну, потом далее по порядку.

Полностью задание тут https://yadi.sk/d/ng8sGe_U3NX3cV/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD