Дизайн сайта Детские товары

Добрый день!

Разрабатывается магазин детских товаров на платформе insales

http://myshop-dx756.myinsales.ru/

Разработан каталог и логотип будущего сайта, наполнен контентом

Ищем грамотного специалиста по дизайну с чувством вкуса, а не только навыками владения фотошоп, который проработает общую стилистику, цвета, их сочетание (нежные тона), фон, шрифты, иконки, отдельно баннеры, чтобы выглядел сайт качественно и красиво

Как НЕ надо делать два дня и присылать результат (прикрепил как НЕ надо

Просьба не беспокоить у кого нет отзывов и опыта, пожалуйста не тратьте своё и наше время!!!

Примеры хороших сайтов

vassena.ru

http://eliseychik.ru

Главное получить качественный результат

Детали, сроки и оплата обговариваются

Ждем ваших предложения и замечания