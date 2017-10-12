Здравствуйте, необходимо нарисовать макет для визитки для интернет магазина.
Нарисовать Landing-page по макету
Здравствуйте.
Необходимо отрисовать дизайн по макету.
Нужен хороший, качественный дизайн.
Сам сайт - https://ncrawler.com/lp
Цветовая схема с упором на зеленый, использующийся на лендинге.
По результатам еще 1 заказ на ту же сумму, похожего лендинга, с такой же структурой.
Добавление к макету:
- У ссылки "еще" выпадающее меню
- Русские надписи на кнопка вход\регистрация
- Стилизовать таблицу
- Черные квадраты - подобрать иконки
Сделать в PSD, подготовленный для верстки.
Срок до вторника. (10 число)
Победитель конкурса
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