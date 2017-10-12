Нарисовать Landing-page по макету

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок808 просмотров
#1$170

Здравствуйте.

Необходимо отрисовать дизайн по макету.

Нужен хороший, качественный дизайн. 

Сам сайт - https://ncrawler.com/lp

Цветовая схема с упором на зеленый, использующийся на лендинге. 

По результатам еще 1 заказ на ту же сумму, похожего лендинга, с такой же структурой. 

Добавление к макету:

  • У ссылки "еще" выпадающее меню
  • Русские надписи на кнопка вход\регистрация
  • Стилизовать таблицу
  • Черные квадраты - подобрать иконки
По дополнительным вопросам оперативно отвечаем и помогаем.

Сделать в PSD, подготовленный для верстки. 

Срок до вторника. (10 число)

8 лет назад
max_p83
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

Helena_Lyovkina
Елена 
33 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
Отличный исполнитель, сделала все вовремя, сделала правки. дизайном довольны на все 100%. рекомендую Елену как ответственного и вдумчивого исполнителя!
Все превосходно, от постановки задачи до оплаты. Все слаженно, правки обоснованные. Конечно же рекомендую и спасибо за выбор!

Заявки фрилансеров

Helena_Lyovkina
Елена 
33 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1

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