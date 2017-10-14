Дизайн сайт по погоде

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Завершен15 заявок310 просмотров

Нужен дизайн для погодного сайта. Всего 4-5 страниц. Бюджет до 80-100 долларов. Рассмотрю только исполнителей с отзывами и портфолио.

8 лет назад
IgorekSEO
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Проблем никаких не возникало. Рекомендую данного исполнителя как ответственного и опытного специалиста.
Четкое тз, мгновенная оплата, всегда на связи Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад