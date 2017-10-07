Разработать дизайн сайта магазина детской мебели

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок368 просмотров

С нуля разработать дизайн логотипа и сайта для магазина детской мебели.

Нужны дизайн макеты всех страниц десктопа и адаптивов след. разрешений: 1280, 1024, 768 и 320px

8 лет назад
Dalnegorsk
Руслан 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$600
7 дней
Алексей отличный исполнитель! Выполнил проект быстро, качественно и за разумные деньги. Рекомендую!
Очень интересный, насыщенный проект. Было увлекательно сотрудничать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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