Добрый день! Разрабатывается магазин детских товаров на платформе insales http://myshop-dx756.myinsales.ru/ Разработан каталог и логотип будущего сайта, наполнен контентом Ищем грамотного специалиста по дизайну с чувством вкуса, а ...
Шапка для группы ВК
Доброго Вам, ув. дизайнеры!
Задание не сложное, но выбирать исполнителя буду по опыту и качественному портфолио.
Вкратце:
Сделать шапку для группы ВК, по теме футбола. (определенного клуба)
На данный момент шапка интерактивная, нужно сделать фон и т.д
Более подробное ТЗ вышлю тем, кто заинтересуется.
Оплата только КИВИ кошелек !
Выбранный исполнитель
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