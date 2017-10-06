Шапка для группы ВК

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки151 просмотр

Доброго Вам, ув. дизайнеры! 

Задание не сложное, но выбирать исполнителя буду по опыту и качественному портфолио. 

Вкратце: 

Сделать шапку для группы ВК, по теме футбола. (определенного клуба)

На данный момент шапка интерактивная, нужно сделать фон и т.д 

Более подробное ТЗ вышлю тем, кто заинтересуется.

Оплата только КИВИ кошелек !

8 лет назад
cinemarx
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mr_Aleh
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$15
1 день
Данный заказчик к сожалению не надежный. Сделал заказ, затем я сдал работу ему на проверку, сказал что сейчас пришлю где сделать правку и всё, с тех пор не выходит на связь, видимо работу взял и слился.

Заявки фрилансеров

Mr_Aleh
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

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