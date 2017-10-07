Дизайн многостраничного сайта компании, логотип и фирменный стиль.

У нас несколько элементов недоделано для моб.приложения. Они нам в пнг нужны. 1. Сделать свечение рамок( границ) кнопок таких как: "войти" "продолжить" "регистрация" "сохранить" и т.д 2. Свечение звезд 3. Свечение ...