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Закрыт8 заявок299 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

нужно сделать макет, сверстать и выложить на хостинг - срочно, за 1 рабочий день!

дизайн адаптив должен быть - 1 хтмл статический

интерактива никакого - только форма сбора емейлов

Дизайн на основе презентации в  аттаче - стучитесь в скайп alexander.shishow расскажу детали

работа СУПЕРСРОЧНАЯ, оплата очень высокая 

8 лет назад
ashishow
53 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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