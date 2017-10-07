Нужна шапка для ютуб канала, адаптирована под мобильные устройства в том числе.
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
работа СУПЕРСРОЧНАЯ, оплата очень высокая
дизайн адаптив должен быть - интерактива никакого только форма сбора емейлов
1 хтмл статический фактически
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