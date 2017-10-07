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  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок130 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

работа СУПЕРСРОЧНАЯ, оплата очень высокая 

дизайн адаптив должен быть - интерактива никакого только форма сбора емейлов

1 хтмл статический фактически

8 лет назад
ashishow
53 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров