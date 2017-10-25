Дизайн сайта по репетиторам

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок232 просмотра

Требуется качественный дизайн сайта по репетиторам. Бюджет до 80 долларов. 4-5 страниц.

8 лет назад
IgorekSEO
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$120
10 дней
Очень доволен работой Максима. Все сделано качественно и в срок. Буду работать с ним на постоянной основе.
Игорь - профессионал: чёткое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи, общение по существу проекта. Желаю успехов и процветания! Готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад