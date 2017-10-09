Дизайн небольшого интернет-магазина продажи газонных семян

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка269 просмотров

Нужно выполнить дизайн интернет-магазина, который занимается продажей газонных трав.

Во вложении примерное тз на основе пожеланий заказчика.

Нужен адаптив под 3 разрешения:  320px, 768px, 1000px

Обязательно указывайте бюджет и примеры работ.

8 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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