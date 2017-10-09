Требуется редизайн интернет-магазина запчастей ГАЗ detali15.ru Структура сайта и страниц останется прежней: - новомодные слайдеры не добавляем, - товарные фильтры не добавляем, - левое и горизонтальное меню оставляем, ...
Дизайн небольшого интернет-магазина продажи газонных семян
Нужно выполнить дизайн интернет-магазина, который занимается продажей газонных трав.
Во вложении примерное тз на основе пожеланий заказчика.
Нужен адаптив под 3 разрешения: 320px, 768px, 1000px
Обязательно указывайте бюджет и примеры работ.
Заявки фрилансеров
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