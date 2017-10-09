Есть интернет магазин, большая категория товаров. Требуеться переупаковка сайта так как нужно мне. Кто может это реализовать. Наш сайт https://myfish.by/ нужно сделать как 7745.by или rozetka.com.ua либо перенести наш на другую CMS перенести каталог товарав и ...
Дизайн главной страницы
Требуется отрисовать дизайн главной страницы сайта по схеме (пока 1 вариант!).
По ссылке https://yadi.sk/d/u4T12g-23NXFHM - ТЗ и согласованная схема.
От Вас - точная стоимость и срок.
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