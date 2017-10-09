Дизайн главной страницы

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Закрыт32 заявки267 просмотров

Требуется отрисовать дизайн главной страницы сайта по схеме (пока 1 вариант!). 

По ссылке https://yadi.sk/d/u4T12g-23NXFHM - ТЗ и согласованная схема. 

От Вас - точная стоимость и срок.

8 лет назад
Olle34
Ольга 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров