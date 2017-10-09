Создать одностраничный сайт

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Закрыт41 заявка364 просмотра

Необходимо разработать одностраничный сайт по ТЗ "под ключ" (дизайн + верстка)

Тематика сайта: детские праздники/развлекательные мероприятия для детей.

Примеры сайтов, которые нам нравятся:

http://www.мосавтоподбор.рф/

потолки-24.рф/

Пожалуйста, при отклике сразу присылайте 4-5 примеров своих работ

8 лет назад
nosova-rk
32 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров