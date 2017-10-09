Необходима переупаковать сайт CMS MAGENTO ( либо перенести на другую)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка120 просмотров

Есть интернет магазин, большая категория товаров. Требуеться переупаковка сайта так как нужно мне. Кто может это реализовать. Наш сайт https://myfish.by/ нужно сделать как 7745.by или rozetka.com.ua либо перенести наш на другую CMS перенести каталог товарав и сделать редизайн по новому макету

Magento
8 лет назад
uzda5709
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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