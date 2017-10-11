Нужен дизайнер для доработки ЛП. Дизайн уже готов и верстка, но в итоге клиент попросил поэкранную прокрутку ЛП. Когда сделали поэкранно, то секции опустели. Надо старый дизайн разбить на экраны и дооформить каждый экран.
Cтраница-витрина к форуму IPB: дизайн, разработка, CMS
На некотором сайте X в настоящее время имеется форумInvision PowerBoard 3.4.6, служащий средством общения узкого круга людей и рекламной витриной. Форум снабжён рядом дополнений и "хуков", как-то: Form Manager, Easy Pages и др.
Необходимо создать (на том же доменном имени):
- страницу-"портал" по приложенному эскизу mainpage-n.png, создав возможность размещения на ней некоторой статичной информации, каталога ссылок, а также ряда виджетов, импортирующих с форума определённые данные;
- ряд страниц второго уровня с возможностью размещения на них некоторой статичной информации, а также некоторых виджетов, импортирующих с форума определённые данные;
- систему управления сайтом, позволяющую помещать и изменять информацию на странице-"портале" и страницах второго уровня, определять набор виджетов, импортирующих с форума определённые данные, изменять дизайн страниц сайта, выдавать страницы сайта с определёнными вариантами дизайна в зависимости от параметров, установленных на форуме и в системе управления сайтом.
При этом необходимо разработать два варианта дизайна для страницы-"портала" и страниц второго уровня согласно приложенным предложениям.
Детальные условия заказа – в приложенном файле.
От исполнителя в первую очередь требуются примеры работ по дизайну в упомянутых стилях.
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