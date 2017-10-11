Cтраница-витрина к форуму IPB: дизайн, разработка, CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки175 просмотров

На некотором сайте X в настоящее время имеется форумInvision PowerBoard 3.4.6, служащий средством общения узкого круга людей и рекламной витриной. Форум снабжён рядом дополнений и "хуков", как-то: Form Manager, Easy Pages и др.

Необходимо создать (на том же доменном имени):

- страницу-"портал" по приложенному эскизу mainpage-n.png, создав возможность размещения на ней некоторой статичной информации, каталога ссылок, а также ряда виджетов, импортирующих с форума определённые данные;

- ряд страниц второго уровня с возможностью размещения на них некоторой статичной информации, а также некоторых виджетов, импортирующих с форума определённые данные;

- систему управления сайтом, позволяющую помещать и изменять информацию на странице-"портале" и страницах второго уровня, определять набор виджетов, импортирующих с форума определённые данные, изменять дизайн страниц сайта, выдавать страницы сайта с определёнными вариантами дизайна в зависимости от параметров, установленных на форуме и в системе управления сайтом.

При этом необходимо разработать два варианта дизайна для страницы-"портала" и страниц второго уровня согласно приложенным предложениям. 

Детальные условия заказа – в приложенном файле.

От исполнителя в первую очередь требуются примеры работ по дизайну в упомянутых стилях.

8 лет назад
guest_15075803767671
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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