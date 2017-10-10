Поправить макеты

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Закрыт6 заявок198 просмотров

Нужно внести правки в порядка 25 макетов - просто изменить адрес и направление стрелки + отрисовать несколько стрелок. 

Макеты - в ai 

Пример во вложении. 

Работа несложная, механическая. 

8 лет назад
strikus
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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