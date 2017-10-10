Дизайн адаптивного сайта

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка153 просмотра

Надо сделать очень качественный дизайн адаптивный дизайн сайта. 

Подробное ТЗ отправил по скайпу.

8 лет назад
Severd
Даниил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$700
5 дней
Без зазрения совести могу сказать, что это лучший фрилансер с которым мне приходилось работать! Работа сделана на 1000%
В очередной раз спасибо Даниилу за интересный проект и быструю оплату! Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад