Severd

Даниил Severd

 
35 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$700
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн сайта
Отличный заказчик с которым комфортно работать :) Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект)
Давно не работал с этим дизайнером, за это время он стал еще КРУЧЕ! Очень рекомендую, мне кажется Алексей мог бы задизайнить что угодно!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$750
10 баллов
5 лет назад
Нужно осовременить дизайн сайта
Приятно работать с замечательными людьми! Спасибо за интересный проект!
Спасибо за замечательную работу! Все на 100500 балов!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$350
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Спасибо за интересный проект :) Отличный заказчик, приятное сотрудничество, всем рекомендую!
Поставил бы больше 5 звезд если бы было можно :) С Алексеем как всегда приятно и удобно работать!!! Работа сделана быстро и очень качественно!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1000
10 баллов
6 лет назад
Дизайн многостраничного сайта
Спасибо за интересный проект! Отличный заказчик, приятно работать! Всем рекомендую!
Спасибо за работу! Вышел отличный сайт, еще раз убедился что Алексей ТОП1 дизайнер!
Ответный отзыв
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Текст для лендинга по форекс тематике "Снайпер Х"
Рекомендую, хороший заказчик. Задача чёткая, оплата адекватная и своевременная.
Спасибо, получился мощный продающий текст по финансовой тематике. Рекомендую, буду обращаться еще.
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