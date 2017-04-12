Нужен дизайн главной страницы и 6 внутренних страниц. Подробное ТЗ и пожелания отправил, все согласовали
- $700Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $750
Задача переделать дизайн: главная страница + десяток внутренних. А также версии для планшетов и смартфонов. Подробно все обсудили.Завершен5 лет назад
Необходимо произвести предметную фотосъемку (хлебобулочных изделий). Итоговое изображение требуется для печати, но от вас только фотосъемка без обработки (обрабатывать я буду на своей стороне) [b]Внимание актуально только для фрилансеров находящихся в Израиле !!![/b]Фотосъемканет заявокЗакрыт5 лет назад
Что мне необходимо - приложение для мобильных устройств (в первую очередь андроид) Дизайн сейчас на стадии разработки, но основные экраны и структуру приложения можно посмотреть здесь https://hqb44w.axshare.com/#g=1&p=home Требования к приложению: 1. Возможность беспроблемной загрузки в google market (и желательно ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $350
Нужен дизайн сайта. Главная и одна внутренняя. ТЗ отправил.Завершен6 лет назад
- $350
Нужен дизайн сайта. Главная и одна внутренняя.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1000
Необходимо сделать дизайн сайта с адаптивом (планшеты, телефоны). Главная страница + около десяти внутренних. Личный кабинет, баннеры, рассылку. Подробнее обсудили в переписке.Завершен6 лет назад
- $70
Необходимо сделать по блочную структуру текста для лендинга, все материалы вышлю личным сообщениемПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $70
Необходимо сделать по блочную структуру текста для лендинга, все материалы вышлю личным сообщениемПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо оформмить презентацию (дизайн есть) Это значит подобрать нужные картинки, аккуратно вставить в паверпоинт. Разместить нужные тексты. Текст презентации https://yadi.sk/i/h_Db5iyG3QKvvB Текущая презентация https://yadi.sk/i/3MWFlKgA3QKwBX (переделывать дизайн не нужно, только подобрать и вставить картинки)Презентации1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $300
Надо переделать дизайн существующего лендинга, заменить 1 блок, все остальное оставляем. + Сделать адаптив. Подробности в скайпеЗавершен6 лет назад
Задача: есть книги в пдф фармате например https://yadi.sk/d/eOhzdCPe3PakZK (тут 5 шт для примера) к ним необходимо добавить колонтитул с логотипом фирмы (есть в любом формате от svg до png) и текст со ссылкой на сайт Жду предложений по ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать шаблон емеил расслки по прототипу.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $700
Надо сделать очень качественный дизайн адаптивный дизайн сайта. Подробное ТЗ отправил по скайпу.Завершен6 лет назад
Необходимо сверстать адаптивную шаблон для емеил рассылки. Макет в формате pds. прикрепляю превью. Для всех блоков с картинками и кнопок необходимо сделать подложку (для корректного отображения с отключенными картинками) Заявки принимаются только от претендентов с опытом и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $400
Надо сделать дизайн сайта: главная и пару внутренних. Тз выслал по скайпуЗавершен6 лет назад
Необходимо обработать (транскрибировать) звонки /разговоры менеджеров с клиентами продолжительностью около 5 часов. т.е. напечатать текст аудиозаписей. Жду отклики с указанием стоимости за услугу и ориентир по времени исполнения. Укажите стоимость за 1000 знаков. В дальнейшем ...Транскрибация81 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $500
Нужен лендинг на стратегию Снайпер 2.0 (Снайпер.Максимум) для Академии Форекса. За цветовую основу взять предыдущий дизайн. Сайт делаем фулскринный как и ледндинг по "Форекс без риска".Завершен7 лет назад
- $200
Нужно сделать верстку сложного адаптивного лендинга, верстка должна быть максимально пиксель в пиксель, большое кол-во микроанимаций и настраиваемых блоков (подробнее объясню в скайпе) Прикрепляю превью проекта для оценки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $200
Нужен очень хороший верстальщик Нужно сделать верстку сложного адаптивного лендинга, верстка должна быть максимально пиксель в пиксель, большое кол-во микроанимаций и настраиваемых блоков (подробнее объясню в скайпе) Прикрепляю превью проекта для оценки.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад