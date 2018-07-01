Предметная фотография в Тель-Авиве (израиль)

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрытнет заявок161 просмотр

Необходимо произвести предметную фотосъемку (хлебобулочных изделий). Итоговое изображение требуется для печати, но от вас только фотосъемка без обработки (обрабатывать я буду на своей стороне)

Внимание актуально только для фрилансеров находящихся в Израиле !!!

7 лет назад
Severd
Даниил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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