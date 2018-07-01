Проведение фотосъемки объектов

Добрый день!

Необходимы услуги фотографа для проведения фотосъемки в Харькове, Полтаве и Киеве (можно отдельные города)

Что снимаем: частные дома, жилые комплексы, загородные компексы под гибкой черепицей (акцент на материале на кровле)

Какая съемка необходима: съемка с земли и аэросъемка (квадрокоптер) (фото+видео)

Результат: передача всего отснятого материала с проведением цветокоррекции (минимум 25 фотографий с одного объекта)

Важно: оплата по безналичному расчету с заключением договора. (подрядчик на ООО или ФОП 3я форма (в услугах должно быть прописано "фотосъемка")

Стоимость услуг просьба прописывать за 1 съемочный день (с 9:00 до 19:00)

Логистику между объектами мы организовываем.