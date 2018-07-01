Требуется комплект фото + видео под мои ТЗ + фото из повседневной жизни. от 25 до 30 лет, около модельной славянской внешности, размер груди от 2 (блонды предпочтительно) без тату на все тело ...
Фотографии квартир
Требуется предоставить фотографии реальних квартир. Фото должны быть сделаны самостоятельно (не графическое изображение), соблюдая определённые условия.
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