Предметная фотосьемка обуви для ИМ в г. Винница

Здравствуйте! Нужна фотосъемка порядка 250 ростовок обуви для размещения в интернет магазине, на белом фоне, 3-5 ракурсов на каждую ростовку.Укажите, пожалуйста, цены с обработкой и без и ориентировочный срок. Оборудование(свет и т.п.) ваше. Фотографировать можно в магазине, р-н Юности.