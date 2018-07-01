Добрый день! Необходимы услуги фотографа для проведения фотосъемки в Харькове, Полтаве и Киеве (можно отдельные города) Что снимаем: частные дома, жилые комплексы, загородные компексы под гибкой черепицей (акцент на материале на ...
Предметная фотосьемка обуви для ИМ в г. Винница
Здравствуйте! Нужна фотосъемка порядка 250 ростовок обуви для размещения в интернет магазине, на белом фоне, 3-5 ракурсов на каждую ростовку.Укажите, пожалуйста, цены с обработкой и без и ориентировочный срок. Оборудование(свет и т.п.) ваше. Фотографировать можно в магазине, р-н Юности.
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