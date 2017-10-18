Елена ответственно подошла к выполнению задания, всегда была на связи в рабочее время и быстро отвечала на сообщения. Работа проведена в соответствии с ТЗ, все сделано качественно и красиво. Все правки были своевременно выполнены. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще. Рекомендую!