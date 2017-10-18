Разработка единого (responsive) дизайна для web и mobile приложений. 1 этап.Разработка логотипа и главной страницы приложения. Концепция: есть четыре раздела: знакомства, обучение, общение, бизнес. Необходимо отобразить их на главной странице. Помимо этих разделов должен присутствовать логотип ...
Дизайн сайта
Требуется разработать дизайн сайта в выдержанном, современном стиле.
Кол-во страниц: 9
Список страниц:
- Главная страница
- Услуги
- Внутренняя (услуга)
- Внутренняя (типовая)
- Портфолио работ
- Акции
- Вакансии
- Отзывы
- Контакты
Цвета, которые не нравятся: бирюзовый, светлые блеклые тона
Сроки: 2-3 дня
Огромная просьба - если Вы ознакомились с ТЗ и деталями проекта, напишите в начале заявки сегодняшнюю дату.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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