Дизайн сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок206 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта в выдержанном, современном стиле.

Кол-во страниц: 9

Список страниц:

  • Главная страница
  • Услуги
  • Внутренняя (услуга)
  • Внутренняя (типовая)
  • Портфолио работ
  • Акции
  • Вакансии
  • Отзывы
  • Контакты
Ссылка на ТЗ: https://drive.google.com/open?id=0ByKPjJDGYmkwdU9VMVRqRXFrQ1U

Цвета, которые можно использовать: синий, черный, серый, красный

Цвета, которые не нравятся: бирюзовый, светлые блеклые тона

Сроки: 2-3 дня

Огромная просьба - если Вы ознакомились с ТЗ и деталями проекта, напишите в начале заявки сегодняшнюю дату.

8 лет назад
rudants
Антон 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$120
3 дня
Елена ответственно подошла к выполнению задания, всегда была на связи в рабочее время и быстро отвечала на сообщения. Работа проведена в соответствии с ТЗ, все сделано качественно и красиво. Все правки были своевременно выполнены. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще. Рекомендую!
Было очень приятно работать! Четкая постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад