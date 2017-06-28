необходимо переписать имеющийся импорт работников с используемой БД oracle на mysql для битрикс (скрипт+процедуры+проверить триггеры). оплата по дог.
Создание формы "калькулятор сбережений" платформа WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать форму как в примере https://wpcalc.com/nakopleniya/
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Hужно в форму зaказa на сайте добавить полe с выпадающим спискoм рaйoнoв гopoда. (penza-sushi.ru) В зависимости oт выбpaнного рaйонa пиcьмо должно уxодить либo на oдин, либo на другой пoчтoвый ящик. Paсcмaтриваютcя заявки c пpимерной cтoимocти и срoкoв ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Доброго времени суток! Есть сайт на modx, пытаюсь прикруть AjaxForm, но не получается, чтото гдето конфликтует понять не могу. Нужна помощь. Пишите в личку, скину адрес сайта для первичной оценкиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать краудфандинговую платформу, аналогичную boomstarter.ru, "Под ключ". Функционал, дизайн, админка и пр. Присылайте цены и сроки и возможные варианты платформ на которых будет работатьЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать плагин для сайта lezgigazet.ru. Принцип работы как у этого хром-плагина: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=ru Однако необходимо разработать не плагин для хрома, а wordpress-плагин для одного сайта. 1. Дизайн во вложенном psd-файле 2. Нужно сверстать внешний вид попапа 3. При выделении текста ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Спарсить каталог аккумуляторов по маркам авто Необходимо спарвить парметры аккумуляторных батарей по маркам авто с оф. сайта производителя. По следующей схеме: (Марка авто) Ford -> (Модель) Focus II -> (Двигатель) 1.4 59 / 80 ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть страница товара и корзина на том же сайте, справа, как можно увидеть, выводятся методы доставки, в зависимости от города пользователя, определенного по IP: http://www.test-zone-best.ru/shop/details/63482/1487/suvenirnaya-produktsiya/stalnoy-lyod/stalnoy-lyod.html Нужно изменить механизм вывода методов доставки в зависимости от страны, также ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сайт, там собираются делать pop-up баннеры Така как, их хотят менять часто, чтобы не дергать программиста, им сделали какой то простой интерфейс, с помощью которого они сами будут заливать новые баннеры Выглядит на подобии таблицы Exel Спрашивают, ...Закрыт6 лет назад
Сделать интуитивно понятный и простой лэндинг под услуги (с админ панелью для редактирования), Большая часть контента есть . Сфера аренда .фотоуслуг. После поставить на домен.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Проблема в следующем, есть сайт на битриксе, есть прайс листы с товаром в xls, и отдельно картинки к каждому товару. Нужен человек, который покажет и проконсультирует по вопросу как импортировать товары на сайт из прайсов. ...Закрыт6 лет назад