Wordpress-плагин по типу google translate

у нас есть база данных, она уже работает, сейчас захотелось для удобства добавить регистрацию через facebook новых пользователей. Это будет на отдельной страничке, поэтому никакого дизайна не нужно, все что требуется - это возможность регистрации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать плагин для сайта lezgigazet.ru.
Принцип работы как у этого хром-плагина: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=ru
Однако необходимо разработать не плагин для хрома, а wordpress-плагин для одного сайта.
1. Дизайн во вложенном psd-файле
2. Нужно сверстать внешний вид попапа
3. При выделении текста на сайте справа вверху над выделенным текстом должна появляться кнопочка "перевести" с картинкой (дизайна пока нет, будет)
4. по клику на перевести появляется попап из пункта 2
5. В попапе происходит запрос на бэкенд переводчика.
5.1. урл до бэкенда будет предоставлен
5.2. формат запроса/ответа можем определить вместе
5.3. на перевод шлется только первое слово из выделенного текст
6. если получены результаты перевода - они отображаются
7. если перевод не найден, но есть предложения других слов - показываются эти слова (см. дизайн)
7.1. по клику на предложенное слово показывается перевод этого слова
8. В левом нижнем углу попапа есть ссылки на ios, android, telegram и facebook. Урлы будут предоставлены.
9. Справа внизу ссылка на сайт словаря.
Проект нужно реализовать в виде wp-плагина, либо как легко интегрируемый скрипт (с инструкцией по интеграции в этот конкретный сайт)
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