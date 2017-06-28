Wordpress-плагин по типу google translate

Необходимо сделать плагин для сайта lezgigazet.ru.

Принцип работы как у этого хром-плагина: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=ru

Однако необходимо разработать не плагин для хрома, а wordpress-плагин для одного сайта.

1. Дизайн во вложенном psd-файле

2. Нужно сверстать внешний вид попапа

3. При выделении текста на сайте справа вверху над выделенным текстом должна появляться кнопочка "перевести" с картинкой (дизайна пока нет, будет)

4. по клику на перевести появляется попап из пункта 2

5. В попапе происходит запрос на бэкенд переводчика.

5.1. урл до бэкенда будет предоставлен

5.2. формат запроса/ответа можем определить вместе

5.3. на перевод шлется только первое слово из выделенного текст

6. если получены результаты перевода - они отображаются

7. если перевод не найден, но есть предложения других слов - показываются эти слова (см. дизайн)

7.1. по клику на предложенное слово показывается перевод этого слова

8. В левом нижнем углу попапа есть ссылки на ios, android, telegram и facebook. Урлы будут предоставлены.

9. Справа внизу ссылка на сайт словаря.

Проект нужно реализовать в виде wp-плагина, либо как легко интегрируемый скрипт (с инструкцией по интеграции в этот конкретный сайт)