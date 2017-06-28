Парсинг с сайта

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Спарсить каталог аккумуляторов по маркам авто

Необходимо спарвить парметры аккумуляторных батарей по маркам авто с оф. сайта производителя.

По следующей схеме: (Марка авто) Ford -> (Модель) Focus II -> (Двигатель) 1.4 59 / 80 2005-04 -> (результат) емкость 60 ач, размер 242х175х175

Конечный результат парсинга необходим в определенной форме, которую я объясню исполнителю в скайпе

парсинг с сайта http://www.energizerautomotivebatteries.com/ru/kakaja-imenno/batarei-dlja-legkovykh-avtomobilei/

6 лет назад
nikitagrom
Никита 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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