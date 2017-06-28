Нужна помощь php-шника

$10
Веб-программированиеЗавершен7 заявок201 просмотр
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работы 5 мин, надо оперативно

http://modeling.kidbox.pro/

тут форма

надо все данные из формы отправить на почту (включая фото и видео)

PHP
6 лет назад
kiddodo
Максим 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно, рекомендую!
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