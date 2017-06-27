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Программинг мультилендинга на популярные платформы CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо запрограммить версту и посадить сайт на CMS.
Верстка готова, достойного качества!
Выбор платформы не принципиален, но склонны к WP или UMI
ТЗ на сервисе. Заходите (грузиться долго, нужно подождать) в Кнопках спрятан весь функционал. Соответтсвенно особое внимание на то что помечено "программинг"
http://whoision.com/share/Andrei_Gryaznov-Merkurii_V-P/590b1943bfe3527e9f87e140/slide/0BwXy04oLoMDUNWExOFhvVEpfTFU
Добавляйся в скайп если уверен, что сможем сделать проект и тебе не будет за него стыдно!!
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