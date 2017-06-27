Программинг мультилендинга на популярные платформы CMS

Добрый день!

Необходимо запрограммить версту и посадить сайт на CMS.

Верстка готова, достойного качества!

Выбор платформы не принципиален, но склонны к WP или UMI

ТЗ на сервисе. Заходите (грузиться долго, нужно подождать) в Кнопках спрятан весь функционал. Соответтсвенно особое внимание на то что помечено "программинг"

http://whoision.com/share/Andrei_Gryaznov-Merkurii_V-P/590b1943bfe3527e9f87e140/slide/0BwXy04oLoMDUNWExOFhvVEpfTFU

Добавляйся в скайп если уверен, что сможем сделать проект и тебе не будет за него стыдно!!