Доработки сайта на php

Добавить доступ в вебмастере на uksgroup.ru. Файл во вложении. 2. Добавить robots.txt в корень сайта. Роботс во вложении. В последующем будем еще дополнять. Лучше предоставить нам доступ к хосту и ssh, будем сами его править. 3. Сделать автоматически генерирующуюся карту сайта sitemap.xml. 4. Сформировать правило, чтобы на сайте не формировались страницы с параметрами, например, такого типа http://www.uksgroup.ru/news?q=news/&page=3 , http://www.uksgroup.ru/article?page=2, http://www.uksgroup.ru/?q=node/72 и т.д.. На сайте все страницы в урле которых формируются вопрос или амперсанд, должны отдавать ответ 404, но не редиректить на http://www.uksgroup.ru/404, а только отдавать ответ. Тем более у нас нет фильтров и ни один чпу на сайте не формируется таким образом. 5. Сформировать правило – то, что закрыто в роботс – не попадает в sitemap.xml. 6. Настроить Last-Modified. https://last-modified.com/ – сайт для проверки формирования. 7. Сформировать правило – автоматический 301 редирект с урлами, в которых содержатся заглавные буквы, на урлы со строчными (пример: http://www.uksgroup.ru/catalog/Doors должна редиректить на http://www.uksgroup.ru/catalog/windows, а сейчас это дубли страниц. 8. Добавить в футер ссылку на карту сайта sitemap.html. http://joxi.ru/a2XlenDUywbwa2 сюда. 9. Отредактировать 404, сейчас формируется как надо, но указать на ней что это именно 404. 10. Сформировать правило для автоматического формирования на конце в title на всех страницах сайта (сохраняя указанное количество пробелов, как в примере ниже, все остальное в тайтл мы пропишем сами): | УКС Груп 11. Добавить лупу на сертификаты, чтобы сертификаты можно было увеличить. 12. Добавить функцию скрытия страниц в админке, сейчас их можно либо добавить, либо удалить. 13. Добавить в топ-меню Сертификаты, после Проектов http://joxi.ru/4AkLOlQcMo3XQr. В футере тоже самое.указывайте цены и сроки окончательные