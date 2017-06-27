Доработки сайта на php

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавить доступ в вебмастере на uksgroup.ru. Файл во вложении. 2. Добавить robots.txt в корень сайта. Роботс во вложении. В последующем будем еще дополнять. Лучше предоставить нам доступ к хосту и ssh, будем сами его править. 3. Сделать автоматически генерирующуюся карту сайта sitemap.xml. 4. Сформировать правило, чтобы на сайте не формировались страницы с параметрами, например, такого типа http://www.uksgroup.ru/news?q=news/&page=3http://www.uksgroup.ru/article?page=2, http://www.uksgroup.ru/?q=node/72 и т.д.. На сайте все страницы в урле которых формируются вопрос или амперсанд, должны отдавать ответ 404, но не редиректить на http://www.uksgroup.ru/404, а только отдавать ответ. Тем более у нас нет фильтров и ни один чпу на сайте не формируется таким образом. 5. Сформировать правило – то, что закрыто в роботс – не попадает в sitemap.xml. 6. Настроить Last-Modified. https://last-modified.com/ – сайт для проверки формирования. 7. Сформировать правило – автоматический 301 редирект с урлами, в которых содержатся заглавные буквы, на урлы со строчными (пример: http://www.uksgroup.ru/catalog/Doors должна редиректить на http://www.uksgroup.ru/catalog/windows, а сейчас это дубли страниц. 8. Добавить в футер ссылку на карту сайта sitemap.html. http://joxi.ru/a2XlenDUywbwa2 сюда. 9. Отредактировать 404, сейчас формируется как надо, но указать на ней что это именно 404. 10. Сформировать правило для автоматического формирования на конце в title на всех страницах сайта (сохраняя указанное количество пробелов, как в примере ниже, все остальное в тайтл мы пропишем сами): | УКС Груп 11. Добавить лупу на сертификаты, чтобы сертификаты можно было увеличить. 12. Добавить функцию скрытия страниц в админке, сейчас их можно либо добавить, либо удалить. 13. Добавить в топ-меню Сертификаты, после Проектов http://joxi.ru/4AkLOlQcMo3XQr. В футере тоже самое.указывайте цены и сроки окончательные 

PHP
6 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Разработка

    Перенос реестра испытательной лаборатории с самописной системы на Битрикс.  Доработка проекта в рамках ТЗ.  Реестр с большими нагрузками, более 1000 пользователей могут работать одновременно. Оплата поэтапно либо по окончанию.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта

    Разработать новый сайт, с системой похожей на  – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.artikul.ru%2F]www.artikul.ru/[/url].  Дизайн- в стиле ретро (или винтаж). Идея – предоставить заказчику возможность покупать готовые изделия, без учета стоимости дизайнерских работ. материалы для размещения будут предоставлены.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    Имеем сайт на wordpress [url=http://msk-torgmebel.ru/]msk-torgmebel.ru[/url].  Требуется под ключ выполнение следующих работ:  1. Немного изменить дизайн (в каталоге товаров новый дизайн круглых иконок)  2. Переименовать все разделы каталога.   3. В каждом из 6 разделов каталога заменить тексты и фотографии описания товаров ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки

    Добавить доступ в вебмастере на uksgroup.ru. Файл во вложении.  2. Добавить robots.txt в корень сайта. Роботс во вложении. В последующем будем еще  дополнять. Лучше предоставить нам доступ к хосту и ssh, будем сами его править.  3. Сделать автоматически ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка PHP-CURL для обращения к SOAP-серверу

    Необходима настройка модуля, написанного на PHP с использованием CURL, для обращения к SOAP-серверу (с подробными комментариями, где какие данные используются и почему — условие обязательно). Дополнительные комментарии и консультации по вопросу приветствуются. На данный момент модуль ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт небольшим функционалом

    Здравствуйте! есть сайт вида: http://a-html.alardo.com.ua/money/ 1.убрать несколько блоков и предложений со страницы, заменить пару картинок 2.в блоке Калькулятор добавить функционал: при вводе цифры в поле "Сумма перевода"  или при выборе другой валюты (руб, евро) делать пересчёт "Сумма получения". И обратно. Жду ваших ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать нумерацию на странице сайта

    Сайт работает, но нам нужно сделать нумерацию на сайте. По типу интернет-магазина ПЕТРОВИЧ [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fpetrovich.ru%2Fcatalog%2F1573%2F]petrovich.ru/catalog/1573...[/url]  При скролле появляется нумерация страниц и при прокручивании автоматически переходит на вторую страницу. Нужно также сделать. Дизайн есть для нумерации.  Пост оплата.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать шаблон на Wordpress

    Здравствуйте! Есть домен, купили шаблон на Wordpress,развернули его. Нужно сделать этот шаблон точь в точь, как он был при покупке (пример) и все действия по настройке описывать подробно в документе word, уже создан, уже записаны некоторые ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дописать сторонний код на сайт, построенный на Tilda

    На сайт(сделанный на Tilda) нужно дописать блоки с торговыми точками, чтобы можно было ставить рейтинги к каждой точке от своего имени. Рейтинг видят все, ставить может только тот, у кого есть логин-пароль По возможности - реализация личного ...

    Tilda
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад