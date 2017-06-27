Сделать нумерацию на странице сайта

Нужен спец по работе с этой программой ( сбор базы, настройка программы). Конкретной тематики нет, нужно поработать с досками объявлений Московской области. Рассмотрю также другую программу с подобным функционалом (на ваше усмотрение).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт работает, но нам нужно сделать нумерацию на сайте. По типу интернет-магазина ПЕТРОВИЧ petrovich.ru/catalog/1573...
При скролле появляется нумерация страниц и при прокручивании автоматически переходит на вторую страницу. Нужно также сделать. Дизайн есть для нумерации.
Пост оплата.
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