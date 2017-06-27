Сделать нумерацию на странице сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Сайт работает, но нам нужно сделать нумерацию на сайте. По типу интернет-магазина ПЕТРОВИЧ petrovich.ru/catalog/1573... 

При скролле появляется нумерация страниц и при прокручивании автоматически переходит на вторую страницу. Нужно также сделать. Дизайн есть для нумерации. 

Пост оплата. 

6 лет назад
vladimir-sf
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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