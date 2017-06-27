Доработать шаблон на Wordpress

Здравствуйте! Есть домен, купили шаблон на Wordpress,развернули его. Нужно сделать этот шаблон точь в точь, как он был при покупке (пример) и все действия по настройке описывать подробно в документе word, уже создан, уже записаны некоторые моменты, нужно будет его дописать по всей вашей работе по пунктам со скриншотами. Ссылка на купленный шаблон http://pixel-industry.com/wordpress/metropolis/

Жду ваших предложений по цене и срокам

с ув!