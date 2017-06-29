Smart Poster или другая программа.

Подробное ТЗ расписано в блок-схемах, файл прилагается. Сроки не жмут, приоритет качеству! Обязательная возможность связи с исполнителем по телефону (названивать по пустякам не буду), просто так будет быстрее согласовать какие-либо правки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен спец по работе с этой программой ( сбор базы, настройка программы). Конкретной тематики нет, нужно поработать с досками объявлений Московской области.
Рассмотрю также другую программу с подобным функционалом (на ваше усмотрение).
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