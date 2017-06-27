Настроить Web API приложение в Microsoft Azure

Нужно сделать все по инструкции https://habrahabr.ru/post/277765/

Интересует только ШАГ 1 - WebAPI приложение, загруженное на Microsoft Azure.

Его функция - принять xml файл от iOS-девайса и записать UDID девайса в xml файл.

(Делаю все по инструкции - не получается)

Нужно:

- создать приложение по инструкции (в конце есть ссылки на github на исходники)

- загрузить приложение на Microsoft Azure (логин/пароль от аккаунта дам)

- настроить его, чтобы оно работало

Проверка работы: я со своего айфона скачиваю файл профиля, и мой UDID должен записаться в файл.