Настроить Web API приложение в Microsoft Azure

Подробное ТЗ расписано в блок-схемах, файл прилагается. Сроки не жмут, приоритет качеству! Обязательная возможность связи с исполнителем по телефону (названивать по пустякам не буду), просто так будет быстрее согласовать какие-либо правки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать все по инструкции https://habrahabr.ru/post/277765/
Интересует только ШАГ 1 - WebAPI приложение, загруженное на Microsoft Azure.
Его функция - принять xml файл от iOS-девайса и записать UDID девайса в xml файл.
(Делаю все по инструкции - не получается)
Нужно:
- создать приложение по инструкции (в конце есть ссылки на github на исходники)
- загрузить приложение на Microsoft Azure (логин/пароль от аккаунта дам)
- настроить его, чтобы оно работало
Проверка работы: я со своего айфона скачиваю файл профиля, и мой UDID должен записаться в файл.
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