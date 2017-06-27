Доработка Web интерфейса устройства

Собрать статистику и сохранить в файл эксель. Существует программа на базе Excel 2003 (с расширением *.xls) с формулами для расчетов внутри. Пользователь копирует результаты футбольных матчей и вручную вставляет в эту книгу Excel, где уже по формулам происходит ...