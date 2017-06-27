Доработка Web интерфейса устройства

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Есть проект, в котором используется: HTML5 + SCSS + SPA + Preact + Babel + NodeJS + IDE WebStorm.

Задачи:

  • Сделать смену темы оформления (цвета)
  • Заменить элемент select на ul-li
  • Чтение файла dev.htm по url и вставка содержимого в блок
  • Доделать функцию сканера сетей
  • Доделать страницу создания сценариев
  • Доделать функцию обновления с сайта
  • Сделать автоматическое обновление данных на странице с заданной периодичностью
  • Создать универсальную функцию, передающую значение на сервер (ползунок, ввод числа и т.д.)
  • Оптимизация кода, добавление обработчиков ошибок
В перспективе подстройка данного интерфейса для всей линейки устройств.

Более наглядно будет при демонстрации экрана.

В общем доделать осталось мало, для хорошего специалиста, с пояснениями и демонстрацией это займет 5-6 часов, и конечная отладка около 3 часов.

6 лет назад
mcmega
40 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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