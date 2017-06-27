Перенести сайт, функционал, товары, сохранить старые урлы, верстку

Приветствую уважаемых фрилансеров! 1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: [url=http://elita12.ru/office/rent]elita12.ru/office/rent[/url] Есть новый план помещений на 4 этаже первой очереди "Сенной", его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, ...