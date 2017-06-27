Перенести сайт, функционал, товары, сохранить старые урлы, верстку

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Добрый день! Есть задача перенести сайт, функционал, товары, сохранить старые урлы, верстку с битрикса 9 на wordpress.

Вот примерная оценка:

Перенос интернет-магазина на платформу Wordpress + Woocommerce:

 

Установка Wordpress, установка плагинов, настройка - 1 час

Перенос шаблона на Wordpress - 12 часов

 

Перенос всего контента - страницы, товары, галереи, создание разделов, создание урлов аналогичные текущим - 8 часов

 

Перенос\создание двух калькуляторов - 3 часа

 

Программирование ЧПУ (URL) ссылок по техническому заданию - 4 часа

от Вас нужна оценка в деньгах. Заранее благодарен. Работа только по БС

6 лет назад
DmiMagic
Дмитрий 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад