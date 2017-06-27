Нужно настройка e-mail уведомлений о новых отзывах на сайте. Подробнее обсудим с исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Hаписать парсep динaмичecкoй cтраницы, a еcли быть точнee, тo паpcить нужнo тeкстовые онлайн трaнcляции спoртивных мaтчей.
В кoммeнтaрияx срaзу указывaем cроки и цены!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть проект, в котором используется: HTML5 + SCSS + SPA + Preact + Babel + NodeJS + IDE WebStorm. Задачи: [list=1][*]Сделать смену темы оформления (цвета)[*]Заменить элемент select на ul-li[*]Чтение файла dev.htm по url и вставка содержимого в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую уважаемых фрилансеров! 1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: [url=http://elita12.ru/office/rent]elita12.ru/office/rent[/url] Есть новый план помещений на 4 этаже первой очереди "Сенной", его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Имеется сайт: aspan-media.kz. Сделан на platformalp.ru Перенести сайт на WYSIWYG Web Builder 12 с адаптацией под различные устройства.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Задача 1. Нужно добавить загрузки фото в модуль гостевой книги опенкарт 1.5.5.1 Задача 2. Настроить модуль facebook auto post opencartВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Удаленная работа с сайтом на DLE. Требуется хороший специалист по DataLife Engine. Необходима небольшая корректировка шаблона работающего сайта. Работа разовая. В последующем возможны разовые обращения. Оплата вебмани.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Собрать статистику и сохранить в файл эксель. Существует программа на базе Excel 2003 (с расширением *.xls) с формулами для расчетов внутри. Пользователь копирует результаты футбольных матчей и вручную вставляет в эту книгу Excel, где уже по формулам происходит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходима доработка приложения, написано полностью с нуля на ember.js. На текущий момент 95% приложения разработано, но по мере апробации возникает необходимость проведения точечных текущих доработок как в интерфейсной части, так и в серверной. Все подробности по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт переносится на новые домены. Есть почти все исходники сайта, необходимо изменить код (переписать новые адреса страниц) , дописать ссылки на 2 зеркала, добавить чуть инфографики. В дальнейшем возможны улуги по продвижению.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется интернет-магазин на PHP (самописный движок), необходимо завершить его интеграцию с API системы retailCRM. Большая часть задач выполнена, но есть нарекания как к стабильности работы, так и к функционалу - нужно произвести аудит интеграции, отладку ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад