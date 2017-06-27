Доработка формы отзывов на сайте

Веб-программированиеЗавершен5 заявок176 просмотров
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6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
Выбранный исполнитель
fortavey
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Выполнена качественно и профессионально. Буду сотрудничать и дальше.
Как всегда все на высшем уровне. Оплата своевременная
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