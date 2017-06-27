Партнерка для готового сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробное ТЗ расписано в блок-схемах, файл прилагается. Сроки не жмут, приоритет качеству! Обязательная возможность связи с исполнителем по телефону (названивать по пустякам не буду), просто так будет быстрее согласовать какие-либо правки.

6 лет назад
dimsik
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад