Скопировать онлайн-калькуляторы

Здравствуйте уважаемые исполнители.

Нужно скопировать исходный код трех калькуляторов

http://www.klinrek.ru/calcs/score.htm

http://www.reynoldsriskscore.org/default.aspx

https://www.easycalculation.com/ru/medical/framingham.php

Собственно все, не знаю нужно ли ещё что рассказывать.

Напишите пожалуйста цену за один калькулятор или сразу за три

Заранее всем спасибо, с уважением Евгений