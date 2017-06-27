Настроить A/B тест на лендинге

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Нужно настроить А/Б тест лендинга. Предпочтительно через Google Optimizer, но не принципиально.

Две страницы отличаются немного составом html внутри и все.

Нужно:

Иметь возможность сравнить конверсию по обеим версиям ленда, в том числе в разрезе различных источников привлечения и utm-меток.

Задача срочная, нужно сделать сегодня.

6 лет назад
SKeeper86
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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