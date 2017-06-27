Настроить A/B тест на лендинге

Нужно настроить А/Б тест лендинга. Предпочтительно через Google Optimizer, но не принципиально.

Две страницы отличаются немного составом html внутри и все.

Нужно:

Иметь возможность сравнить конверсию по обеим версиям ленда, в том числе в разрезе различных источников привлечения и utm-меток.

Задача срочная, нужно сделать сегодня.