Нужна программа для экспорта прайс-листа

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Здравствуйте. не знаю как грамотно  назвать то что мне нужно. Короче, нужна программа для того, чтобы загрузить прайс-лист автозапчастей и выгрузить уже с фотками, описанием для hotline и proma.  

6 лет назад
apn1
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад