Импорт данных в 1с

Здравствуйте уважаемые исполнители. Нужно скопировать исходный код трех калькуляторов http://www.klinrek.ru/calcs/score.htm http://www.reynoldsriskscore.org/default.aspx https://www.easycalculation.com/ru/medical/framingham.php Собственно все, не знаю нужно ли ещё что рассказывать. Напишите пожалуйста цену за один калькулятор или сразу за три Заранее всем спасибо, с уважением Евгений