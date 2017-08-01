Доработка сайта на WordPress

$80
Веб-программированиеЗавершен3 заявки195 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт: http://goo.gl/eyTwTs

Доработка касается в основном формы анкеты (полная и экспресс регистрация)

1. Дата рождения - добавить маску поля вида: 01/12/1990

2. Серия и номер - добавить маску поля вида 2200 54515

3. Кем выдан - текст внутри поля: Как в паспорте - УФМС России по...

4. Дата выдачи - добавить маску поля вида: 01/12/1990

5. Адрес постоянного проживания - важно, чтобы галку можно было вновь поставить для скрытия этих полей, если пользователь решил просто посмотреть этот пункт

6. Убрать поле скайп

7. Убрать поле Страничка в VK или OD

8. Убрать блок комментарий

9. В пункте выдачи заменить текст на "Выбрать"

10. Кнопку "отправить анкету" нужно расположить, в последней колонке, т.к. многие поля уберём, будет место. Я покажу это макетом

11. После отправки заказа сделать поп-ап, со следующей структурой:

заголовок - регистрация успешно выполнена

тексте - в ближайшее время с вами свяжется ваш личный координатор. Изображение с духами, изображение счастливых лиц, женщин, снизу, важно. Ваши данные уже направлены на обработку в компанию AVON. Не регистрируйтесь на других сайтах, это приведет к блокировке личного номера и сделает невозможной дальнейшую отправку заказа.

Сделать всё это в одном экране поп-апа!

12. При клике на преимущества http://joxi.ru/L214nkPc66vqQm - сделать точку входа - из верхнего ряда, то есть при клике, чтобы открывались всплывающие окна с заголовком и текстом.

13. В блоке "стать координатором" сделать переход на отдельные страницы при клике на изображения преимуществ

14. На внутренней странице каталога, в форме заказа, сделать вместо города, пункт выдачи (как в анкете). Переписать текст под каталогом. Форму заказа - переделать так, оставить № страницы, Код продукта, Кол-во. Сделать это по размеру больше! И кнопку оформить заказ, тоже больше!

15. Отбивка на E-mail после заявки + смс клиенту, подключить API https://prostor-sms.ru/

16. Внутренняя страница каталога, поправить отображение для мобильных телефонов

17. Убрать проверку со всех полей (кроме имя фамилия телефон), для того чтобы даже незаполненная анкета отправлялась

18. Разместить заголовок перед анкетой - заполните анкету и получите деньги (450 руб.) и подарок женские или мужские духи!

WordPressДоработка сайта на WordPress
6 лет назад
mikhailtt
Михаил 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
SobolevAnatoly
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$80
2 дня
Спасибо Анатолию за работу. Не первый проект с ним - всё отлично! Будем сотрудничать дальше :)
Отличный заказчик, умеющий четко поставить задачу, всегда на связи и оплачивает работу без задержки. Работать было приятно, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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