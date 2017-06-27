Добавить доступ в вебмастере на uksgroup.ru. Файл во вложении.

2. Добавить robots.txt в корень сайта. Роботс во вложении. В последующем будем еще

дополнять. Лучше предоставить нам доступ к хосту и ssh, будем сами его править.

3. Сделать автоматически генерирующуюся карту сайта sitemap.xml.

4. Сформировать правило, чтобы на сайте не формировались страницы с параметрами,

например, такого типа www.uksgroup.ru/news?q=ne... ,

www.uksgroup.ru/article?p..., www.uksgroup.ru/?q=node/7... и т.д.. На сайте

все страницы в урле которых формируются вопрос или амперсанд, должны отдавать ответ

404, но не редиректить на www.uksgroup.ru/404, а только отдавать ответ. Тем более

у нас нет фильтров и ни один чпу на сайте не формируется таким образом.

5. Сформировать правило – то, что закрыто в роботс – не попадает в sitemap.xml.

6. Настроить Last-Modified. last-modified.com/ – сайт для проверки формирования.

7. Сформировать правило – автоматический 301 редирект с урлами, в которых содержатся

заглавные буквы, на урлы со строчными (пример: www.uksgroup.ru/catalog/D...

должна редиректить на www.uksgroup.ru/catalog/d..., а сейчас это дубли страниц.

8. Добавить в футер ссылку на карту сайта sitemap.html. joxi.ru/a2XlenDUywbwa2 сюда.

9. Отредактировать 404, сейчас формируется как надо, но указать на ней что это именно 404.

10. Сформировать правило для автоматического формирования на конце в title на всех

страницах сайта (сохраняя указанное количество пробелов, как в примере ниже, все

остальное в тайтл мы пропишем сами):

| УКС Груп

11. Добавить лупу на сертификаты, чтобы сертификаты можно было увеличить.

12. Добавить функцию скрытия страниц в админке, сейчас их можно либо добавить, либо

удалить.

13. Добавить в топ-меню Сертификаты, после Проектов joxi.ru/4AkLOlQcMo3XQr. В

футере тоже самое.

Оплата поэтапно.