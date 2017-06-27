Нужен спец по работе с этой программой ( сбор базы, настройка программы). Конкретной тематики нет, нужно поработать с досками объявлений Московской области. Рассмотрю также другую программу с подобным функционалом (на ваше усмотрение).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить доступ в вебмастере на uksgroup.ru. Файл во вложении.
2. Добавить robots.txt в корень сайта. Роботс во вложении. В последующем будем еще
дополнять. Лучше предоставить нам доступ к хосту и ssh, будем сами его править.
3. Сделать автоматически генерирующуюся карту сайта sitemap.xml.
4. Сформировать правило, чтобы на сайте не формировались страницы с параметрами,
например, такого типа www.uksgroup.ru/news?q=ne... ,
www.uksgroup.ru/article?p..., www.uksgroup.ru/?q=node/7... и т.д.. На сайте
все страницы в урле которых формируются вопрос или амперсанд, должны отдавать ответ
404, но не редиректить на www.uksgroup.ru/404, а только отдавать ответ. Тем более
у нас нет фильтров и ни один чпу на сайте не формируется таким образом.
5. Сформировать правило – то, что закрыто в роботс – не попадает в sitemap.xml.
6. Настроить Last-Modified. last-modified.com/ – сайт для проверки формирования.
7. Сформировать правило – автоматический 301 редирект с урлами, в которых содержатся
заглавные буквы, на урлы со строчными (пример: www.uksgroup.ru/catalog/D...
должна редиректить на www.uksgroup.ru/catalog/d..., а сейчас это дубли страниц.
8. Добавить в футер ссылку на карту сайта sitemap.html. joxi.ru/a2XlenDUywbwa2 сюда.
9. Отредактировать 404, сейчас формируется как надо, но указать на ней что это именно 404.
10. Сформировать правило для автоматического формирования на конце в title на всех
страницах сайта (сохраняя указанное количество пробелов, как в примере ниже, все
остальное в тайтл мы пропишем сами):
| УКС Груп
11. Добавить лупу на сертификаты, чтобы сертификаты можно было увеличить.
12. Добавить функцию скрытия страниц в админке, сейчас их можно либо добавить, либо
удалить.
13. Добавить в топ-меню Сертификаты, после Проектов joxi.ru/4AkLOlQcMo3XQr. В
футере тоже самое.
Оплата поэтапно.
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