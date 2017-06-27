Доработки

Веб-программированиеЗакрытнет заявок111 просмотров
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Добавить доступ в вебмастере на uksgroup.ru. Файл во вложении. 

2. Добавить robots.txt в корень сайта. Роботс во вложении. В последующем будем еще 

дополнять. Лучше предоставить нам доступ к хосту и ssh, будем сами его править. 

3. Сделать автоматически генерирующуюся карту сайта sitemap.xml. 

4. Сформировать правило, чтобы на сайте не формировались страницы с параметрами, 

например, такого типа www.uksgroup.ru/news?q=ne... , 

www.uksgroup.ru/article?p..., www.uksgroup.ru/?q=node/7... и т.д.. На сайте 

все страницы в урле которых формируются вопрос или амперсанд, должны отдавать ответ 

404, но не редиректить на www.uksgroup.ru/404, а только отдавать ответ. Тем более 

у нас нет фильтров и ни один чпу на сайте не формируется таким образом. 

5. Сформировать правило – то, что закрыто в роботс – не попадает в sitemap.xml. 

6. Настроить Last-Modified. last-modified.com/ – сайт для проверки формирования. 

7. Сформировать правило – автоматический 301 редирект с урлами, в которых содержатся 

заглавные буквы, на урлы со строчными (пример: www.uksgroup.ru/catalog/D... 

должна редиректить на www.uksgroup.ru/catalog/d..., а сейчас это дубли страниц. 

8. Добавить в футер ссылку на карту сайта sitemap.html. joxi.ru/a2XlenDUywbwa2 сюда. 

9. Отредактировать 404, сейчас формируется как надо, но указать на ней что это именно 404. 

10. Сформировать правило для автоматического формирования на конце в title на всех 

страницах сайта (сохраняя указанное количество пробелов, как в примере ниже, все 

остальное в тайтл мы пропишем сами): 

| УКС Груп 

11. Добавить лупу на сертификаты, чтобы сертификаты можно было увеличить. 

12. Добавить функцию скрытия страниц в админке, сейчас их можно либо добавить, либо 

удалить. 

13. Добавить в топ-меню Сертификаты, после Проектов joxi.ru/4AkLOlQcMo3XQr. В 

футере тоже самое.

Оплата поэтапно.

6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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