Создание сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок135 просмотров
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Разработать новый сайт, с системой похожей на  – www.artikul.ru/.  Дизайн- в стиле ретро (или винтаж). Идея – предоставить заказчику возможность покупать готовые изделия, без учета стоимости дизайнерских работ. материалы для размещения будут предоставлены.   

6 лет назад
vladimir-sf
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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