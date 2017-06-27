Доработка сайта

Имеем сайт на wordpress msk-torgmebel.ru.

Требуется под ключ выполнение следующих работ:

1. Немного изменить дизайн (в каталоге товаров новый дизайн круглых иконок)

2. Переименовать все разделы каталога.

3. В каждом из 6 разделов каталога заменить тексты и фотографии описания товаров (товаров до 60) (описание товаров предоставим). Фотографии нужно найти самостоятельно по заданным параметрам

4. Заменить фотографии в разделе "выполненные проекты" (фото предоставляем)

5. Подготовить и заменить общие тексты о компании (рерайтинг существующих подойдет.

6. Перенести сайт на новый домен

В сухом остатке – был сайт с торговой мебелью на заказ, стал – сайт с офисной мебельной на заказ.

Нужен почти клон вот этого сайта:

msk-promebel.ru

Оплата поэтапно.